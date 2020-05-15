栢芝金髮孻仔似混血兒

張栢芝仍未透露孻仔張禮承（Marcus）的生父身份，有指是栢芝的外籍英文老師Leo。栢芝昨日上載日前為次子Quintus慶生的照片，可見栢芝抱住用公仔遮掩容貌的Marcus，亦見到孻仔一頭金髮，有網民即猜測他的生父可能是外國人。



另外，2月為從未公開露面的老公誕下孻仔「豬豬」的楊思琦，昨為電台節目擔任嘉賓。她說日前在家簡單慶祝母親節，老公為她行了很遠路買蛋糕，「個蛋糕好好食！」問到老公可有幫手湊仔，她笑言都可以，並說：「兒子樣貌似我又似老公，耳仔同額頭都好大，似我。」



