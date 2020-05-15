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施匡翹喜獲「發哥」驚喜慶生

2020-05-15 列印
■施匡翹喜獲謝高晉化身的「發哥」送上祝福。
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　　施匡翹昨日為下周五舉行的網上慈善音樂會綵排，期間師弟謝高晉戴上她的偶像周潤發的面具，推出生日蛋糕為她驚喜預祝明日踏入24歲。

　　施匡翹稱，擬將生日和工作籌得的款項捐給慈善機構，音樂會以愛情為主題，但她早前卻被經理人下「禁戀令」，尷尬地說很想拍拖的她道：「假如我拍拖，應瞞不過經理人，因為經理人常在我身邊。（對未來男友有甚麼要求？）我不喜歡靚仔，也不愛口甜舌滑的男生，因為口花不夠穩重，我喜歡踏實的男士！」

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