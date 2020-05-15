58歲做運動傷頸心情唔好 杜德偉夫婦 怒火街頭

58歲杜德偉（Alex）去年12月於北京展開巡唱，惜碰上新冠肺炎，其他站的演出均要延期舉行，樂得清閒的Alex就趁機陪太太李曉冰(Ice）和3歲兒子AJ。早排一家三口去馬騮山遠足，Fit爆的他更獲蘇永康大讚「永遠都係偶像派」。Alex Keep得好全靠勤力健身，惟最近他做運動時整傷，近月要戴住頸箍出街。可能天氣熱加上戴頸箍唔舒服，日前見到心情麻麻嘅「永遠偶像」相當好火氣，跟老婆在中環街頭吵大鑊，好在隔咗一個禮拜，二人又Sweet爆去又一城食Tea，兩公婆又點會有隔夜仇吖？採訪：李維隆、譚壹致



杜德偉和太太李曉冰早前撇低囝囝出中環，當日下午約3點，兩人於威靈頓街等車，穿上牛仔衫褲、戴Cap帽的Alex頸上多了個箍，而且造型都好特別，驟眼睇有啲似笠住BB廁板！其間，傾得好哋哋的兩人不知為乜嘈起上嚟，Ice更愈講愈勞氣，Alex駁了兩句就收聲，以為告一段落，點知一見太太耷低頭，他即轉身用手指喺魂精位「係咁圈」意味黐線，究竟咁大膽話老婆？抑或針對講緊的話題呢？之後他又借尿遁，一齊入咗附近商場去廁所，沿途Alex亦拍拍Ice釋出善意，惟上車前，見到記者上前打招呼，兩公婆卻充耳不聞急步上車。



冰釋前嫌



正所謂「牀頭打交牀尾和」，事隔一個多禮拜，杜氏夫婦又恩愛到又一城Greyhound撐枱腳，席間二人脫下口罩一邊食一邊傾，是日Alex心情勁好，連飲啖水都望住老婆甜笑，So sweet，不過提醒一吓呢位爸爸，近日疫情雖然稍為緩和，但周圍摸完仲咬手指、咬眼鏡，似乎唔多衞生！食足兩個鐘Tea後，夫婦倆又外賣多盒Cake，相信是買給為食囝囝；離開商場時，仍戴住「廁板箍」的Alex卻不顧頸傷，繼續狂撳手機做「低頭族」，但最好笑係等車的10分鐘之間，跳開舞的Alex都按捺不住周身郁，又狂轉眼球，甚至如機械人般僵硬地左右擰，神情趣怪！



懶做熱身



事後慰問Alex老婆有關Alex傷勢，Ice以短訊回覆：「冇嘢，佢喺屋企做運動扭親吓。」當記者笑住問為何如此搏命？她說：「懶做熱身，下次會注意，其他唔講啦，謝謝。（幾時受傷？有冇睇醫生？）都係嗰句，唔講咁多啦，唔係咩咁大件事啫，多謝關心。」最後，Ice僅透露老公至少要戴頸箍1個月，其後公關來電強調Alex並非「古靈精怪」整傷，相信他咁Fit會好快康復。