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做義工惠基層 ﻿祖兒﻿﻿「洗樓」﻿﻿派抗疫包﻿

2020-05-16 列印
■祖兒向長者派抗疫用品。
■祖兒和義工團隊落力行善。
■祖兒親自包裝抗疫包。
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　　容祖兒昨於社交網分享日前和義工們，向基層市民及長者派發愛心抗疫包的相片和感想。圖：網上圖片

　　容祖兒早前聯同「容祖兒慈善基金」義工團隊落區「洗樓」，穿梭港九新界不同地點，親手把愛心抗疫包送到基層市民、獨居長者，共派發一萬個口罩。祖兒表示，沒有任何事比令別人快樂更快樂，疫情期間雖然暫停工作，但善心從未停止，他們逐家逐戶送上抗疫包，並向街坊送上祝福。

　　祖兒感觸地說：「分享是世上最美的事，陪伴乃一生最幸福的愛，希望他們長命千歲、平安健康。」她亦提到自己在屋邨長大，有能力回饋「老友記」是自己的福氣！

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