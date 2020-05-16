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栢芝被揭讚王菲相

2020-05-16 列印
■栢芝在社交網甚活躍。
■王菲獲栢芝按讚的合照。
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　　劉嘉玲的前助手CK昨於社交網分享與王菲的合照，嘉玲讚好後，有網友發現王菲男友謝霆鋒的前妻張栢芝亦有按讚，掀起網民熱烈討論，「#張栢芝讚王菲照片」更登上熱搜榜！

　　有網友認為栢芝此舉是大方兼看得開「都已經和別人生孩子了，早就放下了」，亦有網友指王菲和前夫李亞鵬的舊愛周迅亦相談甚歡，栢芝讚好王菲的照片亦屬平常。

  另外，栢芝未透露幼子Marcus生父身份，昨日再有傳其生父為周星馳，星爺的助手陳震宇斥謠言「是一種病態」。圖：網上圖片

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