打完球在更衣室換衣服，一個球友說，近來那麼多飯店不開門，你吃少了不少美食吧！ 我說確實在家吃飯的次數增加了，但有沒有美食，跟出不出去吃飯沒關係，在家，也可以頓頓美食。尤其是一場瘟疫，把人都困在家裏，許多平時不怎麼下廚的朋友，閒極無聊，都對烹飪之術青眼有加，心動起來，開始小試牛刀，繼而搞起了大龍鳳，突然發現，原來天份十足，只要自己努力，那些米芝蓮大廚也沒甚麼了不起了。 於是你每天在社交網的朋友圈裏看這些朋友的廚藝成就，有的自然是自我感覺良好而已。但不少人真的令人驚艷，認識那麼多年，想不到竟是一把廚藝好手。 相信經此一役，「美食只有街外有」的定律會被打破，「你幾時整餐畀我哋食呀...

2020-05-16