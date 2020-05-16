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今年1月仍飽滿 ﻿錢國偉﻿﻿割膽暴瘦﻿

2020-05-16 列印
■錢國偉今年1月在春茗行動自如。
■錢國偉與太太陳宛蔚有影皆雙。
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　　金牌監製錢國偉（Wilson）早年離開無線仍活躍娛圈，外號肥Wil的他昨日傳出因重病暴瘦，他透露早前做手術切除了膽，並否認患癌。

圖：網上及資料圖片

　　錢國偉（Wilson）被傳媒攝得與太太陳宛蔚，由林曉峰駕車接送現身化驗中心，向來有肥Wil暱稱的他被指暴瘦30磅兼身體虛弱，步伐緩慢並需太太扶行，身形縮了一個碼的他，膚色看來較前黑，更像鏟光頭髮及面容憔悴。錢國偉被傳胰臟出現問題，他其後否認患癌，透露是切除了膽，現時已好轉。

　　今年1月31日（年初七），錢國偉曾出席香港動作特技演員公會春茗，同場還有成龍、曾志偉、錢嘉樂等，體形看來仍飽滿的錢國偉，精神亦不俗，但面部膚色明顯不均勻；在2月播出的訪問節目，亦可見錢國偉當時中氣十足。

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