圖：網上及資料圖片
錢國偉（Wilson）被傳媒攝得與太太陳宛蔚，由林曉峰駕車接送現身化驗中心，向來有肥Wil暱稱的他被指暴瘦30磅兼身體虛弱，步伐緩慢並需太太扶行，身形縮了一個碼的他，膚色看來較前黑，更像鏟光頭髮及面容憔悴。錢國偉被傳胰臟出現問題，他其後否認患癌，透露是切除了膽，現時已好轉。
今年1月31日（年初七），錢國偉曾出席香港動作特技演員公會春茗，同場還有成龍、曾志偉、錢嘉樂等，體形看來仍飽滿的錢國偉，精神亦不俗，但面部膚色明顯不均勻；在2月播出的訪問節目，亦可見錢國偉當時中氣十足。
反修例風波由去年六月至今近一年，監警會昨日公佈反對修訂《逃犯條例》引發的公眾活動及相關警方行動的報告。最令廣大市民關注的太子站「八三一打死人」的事件，報告釐清是謠言，認為要掩蓋公眾場所有人死亡的事，需...
2020-05-16
新冠肺炎的疫情令原本已平靜下來的中美關係再度爆發衝突。美國總統特朗普周四又再次批評中國處理疫情手法，又指或會中斷兩國所有關係，稱可以節省五千億美元。而中國外交部發言人指出，抗疫復產需中美相向而行。 ...
2020-05-16
步入北半球的夏季，歐美部份地區疫情稍緩，但仍然有地區個案持續。意大利總理孔特周四公開抨擊歐盟為了重振旅遊業，而提出開放某些成員國之間的邊境、設立所謂「旅遊綠色走廊」的計劃。他警告如果歐盟一意孤行的話，...
2020-05-16
天水圍新盤Wetland Seasons Park 2期，繼本周初示範單位曝光後，隨即以低開策略公佈首批140伙價單，以折實均價11368元吸客，首批單位主攻兩房及三房戶型，最平483.25萬入場。 ...
2020-05-16
美國總統特朗普對中國發表強硬言論，市場擔心兩國關係或墮至冰點，為雙方確切執行首階段貿協蒙上陰影，港股缺乏方向，恒指高低波幅只有313點，受制二萬四關，收報23797點，下滑32點，連續第四日走低，全周累跌432點，大市成交昨日縮減至1043億元。 醫藥股當炒紛破頂 醫藥股當炒，康希諾生物（6185）、信達生物（1801）、諾誠健華（9969）和啟明醫療（2500）齊創新高。華領醫藥（2552）飆15.89%，收報4.45元。 藍籌股方面，騰訊（700）除淨，股價跌1.91%，收報421.2元；友邦（1299）季績後低開高走，收升1.64%，報68.25元；首季少賺88%的瑞...
2020-05-16
德甲正式復賽，爭標份子RB萊比錫今晚聯賽重開日即主場出戰弗賴堡，教練拿格斯文揚言主隊各方面已準備就緒，陣中射手迪姆華拿休戰期間轉會傳聞不絕，勢以入球證身價。該隊有力以一場勝仗來重新挑戰錦標，讓球半/兩球「主勝」去馬。（Now672、有線613、653台、Fox+今晚9:30直播） 第三的萊比錫停賽前落後榜首的拜仁慕尼黑五分，拿格斯文揚言已準備重新衝擊錦標：「我們各方面都已經準備就緒，已預演在防疫環境之下踢球，球員也有足夠訓練，狀態不成問題，絕對有信心在周六踢場漂亮勝仗。」 迪姆華拿一顯身價 停賽前，萊比錫歐聯十六強次回合主場3:0大勝熱刺，各賽連續七仗四勝三和不敗。...
2020-05-16
炎炎夏日，又熱又沉悶，不過只要聞到一陣怡人香味，便有煥然一新的感覺，今夏除有新推出的香氛型號，受注目的還有法國傳奇香水品牌GOUTAL，因它最近在銅鑼灣開設亞洲旗艦店，糅合品牌法國總店設計精髓與創意元...
2020-05-16
新冠肺炎疫情重挫香港經濟，正當各行各業湧現「執笠潮」之際，兩個多月前跟胞兄及莊端兒合資在土瓜灣開設清酒及零食店的翟威廉竟於「疫」市擴充業務， 將會跟胞兄合資50萬於油麻地開地舖賣酒，店內還騰出空間讓圈...
2020-05-16
打完球在更衣室換衣服，一個球友說，近來那麼多飯店不開門，你吃少了不少美食吧！ 我說確實在家吃飯的次數增加了，但有沒有美食，跟出不出去吃飯沒關係，在家，也可以頓頓美食。尤其是一場瘟疫，把人都困在家裏，許多平時不怎麼下廚的朋友，閒極無聊，都對烹飪之術青眼有加，心動起來，開始小試牛刀，繼而搞起了大龍鳳，突然發現，原來天份十足，只要自己努力，那些米芝蓮大廚也沒甚麼了不起了。 於是你每天在社交網的朋友圈裏看這些朋友的廚藝成就，有的自然是自我感覺良好而已。但不少人真的令人驚艷，認識那麼多年，想不到竟是一把廚藝好手。 相信經此一役，「美食只有街外有」的定律會被打破，「你幾時整餐畀我哋食呀...
2020-05-16
隨着政府放寬限聚令及對餐飲業務的要求，由上周六賽事開始的四個賽馬日，馬會容許已預先訂座，並獲馬會核准的馬主、遴選會員及更多同行賓客進入馬場，入場人數較之前上升。上周三賽事有接近千三人入場。然而，隨着日前香港再發現本地確診個案，究竟下周日香港冠軍暨遮打盃賽馬日及之後賽事能否再放寬限制措施，讓更多會員及顧客入場，增添了不明朗因素。 另一方面，英國賽馬能否一如計畫在下月一日恢復，現階段仍難有定案，據英文報章報道，香港賽馬會一早向政府申請並獲得批准，一旦下月十六日開始的皇家雅士谷賽事需要延期，六月十七日晚上跑馬地馬場將舉行夜馬，為去年十一月十三日取消的賽事進行補賽。 馬場浮世繪
2020-05-16