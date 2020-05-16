《綠豆》入戲太深碰面就喊 ﻿林保怡周家怡﻿﻿再合作更痛苦﻿

林保怡和周家怡繼ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列— 綠豆》後，相隔4年再在《歎息橋》合作，而家怡對保怡今次身兼監製的表現亦讚不絕口。兩人坦承上次合作因入戲太深，之後每次碰面就喊晒，有段時間要避見對方抽離，而這次再合作默契依然，又形容角色關係更加痛苦，而且會令人好忟憎。



保怡跟《瑪嘉烈與大衛系列— 綠豆》的兩位導演Fatball（李紹波）、25（楊承恩）合作後一見如故，決定成立製作公司繼續合作關係，《歎息橋》是成立後首部作品，他形容就好似睇住個Baby出世一樣，不是緊張而是開心。家怡踢爆保怡不想錯過每個參與機會，「嗰時係唔使戴口罩㗎！佢病到戴住口罩都要出嚟，佢個樣我以為佢唔得呀！」



對於兩人再合作，保怡自爆原來上次合作完《瑪嘉烈與大衛系列— 綠豆》一直抽離唔到，「拍完之後，我好唔想見到周家怡，因為『大衛』未脫離林保怡個身，覺得『瑪嘉烈』負咗佢感情，維持咗年幾兩年，啲朋友有聚會我都會避開見佢。（周：嗰時我哋見面就喊）一播主題曲《我們的》就喊，係好入個角色。」至於今次《歎息橋》關係，保怡雖然覺得較易抽離，但一樣唔多開心，「呢個更加痛更加忟呀！上次《綠豆》係分開咗，今次維持咗10幾年，始終冇開始到。」能夠再跟團隊合作，家怡笑言有種付託終生的感覺，「拍完《綠豆》後大家好有默契同信任（林：可以結婚？）係，大家好了解。（下半生交畀佢哋）係，大家拍起嚟每分每秒好投入好Enjoy。」



保怡透露未來會減產專心搞好公司製作，而新公司會有新思維，《歎息橋》亦用上新敍事手法，「簡單嚟講，《綠豆》順住12345咁，但係《歎息橋》係614398咁，好似好零碎，想觀眾幫我哋砌番啱，同埋可能用3個角色角度拍一場戲，到底邊個啱呢？所以相反唔係觀眾對我哋有要求，係我哋對觀眾有要求。」



