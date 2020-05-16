  • 2020年5月16日 星期六
  • 33º
  • 69%
熱門： 請假攻略監警會暴動罪歷史科教育局

日報新聞 > 娛樂

江若琳改名「江伊晴」 盼每天都放晴

2020-05-16 列印
■江若琳在社交網宣佈改名及分享黑白新相。網上圖片
■江若琳和老公Oscar甚恩愛。 資料圖片
Previous Next

　　江若琳昨於社交平台宣佈，已改用「江伊晴」作為藝名，並加入新公司展開重新出發！她坦言舊名字帶給她有笑有淚和無價的回憶，她認為大多數人覺得「江若琳」予人「又弱又腍」的感覺，貌似常遭遇不幸，未來她的人生每一天相信都會放晴！她的老公Oscar（蕭唯展，前名：蕭潤邦）更笑言「呢個係我新老婆」！

　　江伊晴又提到，離開前公司6年，自覺似沒安全感的小孩，今年機緣巧合認識到新公司同事一起行山和談心，遂決定加入這個「愛的大家庭」團隊！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd