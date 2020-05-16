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唐詩詠呻被炒作「閃婚」

2020-05-16 列印
■唐詩詠正忙於拍新劇《超能使者》。 網上圖片
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　　唐詩詠在日前的母親節，於社交網發文稱已準備禮物在7月遙送給亡母，有網民揣測她可能是公佈戀情甚至是「閃婚」。詩詠的契哥兼緋聞男友馬國明前日被問及此事時，表明和他無關；詩詠亦曾否認稱「不是那麼膚淺」。

　　詩詠昨日再發文似大呻被炒作「閃婚」，她說：「閃乜嘢婚呢？其實一個網民隨意講一句，而我又已經留言話唔係，都仲可以變成『好似』真嘅咁，我真係十萬個問號呀！大人。」

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