疫境擲50萬再開舖賣酒 翟威廉新地舖預位 畀同行寄賣

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，正當各行各業湧現「執笠潮」之際，兩個多月前跟胞兄及莊端兒合資在土瓜灣開設清酒及零食店的翟威廉竟於「疫」市擴充業務， 將會跟胞兄合資50萬於油麻地開地舖賣酒，店內還騰出空間讓圈中好友寄賣商品。 雖然幕前工作大減，但威廉坦言靠網上直播節目《Happy Live》（HL） 儲下一筆積蓄，所以仍捱得住，甚至「養」到一班Jam歌手足。日前，威廉在新舖搬貨及打點，跟他在 《HL》 合作的周志文更笑住嚟搲撈。採訪：譚壹致、黎寶倫



「8料港男冠軍」翟威廉不單止大隻靚仔、家境中產，仲精通音樂、武術、日韓語等，絕對稱得上是「筍盤」，無奈入行15年，他由亞視轉戰無線以來，始終未能攀上一線。3年前威廉已洞悉先機，決心轉型KOL另闢財路，結果靠着於big big channel開的音樂節目《Happy Live》吸金，今年2月，其直播室由9格階磚「劏房」升格至700呎複式工商舖！



疫後啟市



據悉，翟威廉自去年底開始籌備擴充業務，並豪擲50萬於油麻地開設商舖，主力售賣日本清酒，預計疫情後正式開張；而威廉亦都好唔話得，見好多同行冇工開，除了於《HL》接廣告支持Jam歌手足外，更在店內特設一個「明星區」，讓圈中好友如莊端兒、劉佩玥等寄賣商品。日前下午2時許，戴上Cap帽、口罩的威廉就獨自推住車仔步行至新舖，然後將一箱箱清酒搬進店內，事事親力親為。未幾，好友周志文亦孭住結他現身，甫抵達即於門口唧搓手液，威廉則為對方量體溫，以策安全！



榮升老闆



記者上前問正在密密斟的威廉及周志文，前者表示因為有「限聚令」，清酒批發方面都有影響，但零售和網上生意卻不跌反升。談到明星寄賣，他稱：「因為間舖都大，想多啲嘢賣，咁《HL》好多隊員，咪畀啲格大家去Sell自己嘅嘢囉。」身旁的周志文也考慮加盟，問工作是否大受影響？他坦言收入少了7成，幸還有儲蓄，又笑謂：「保持樂觀心態，希望威廉彈多啲Job嚟啦，佢而家係老闆！」講到《HL》直播室升級，翟老闆更Nice爆帶記者上樓參觀，見Studio內設備齊全，他笑言：「做咗3年Live生活質素冇好到，但器材多咗好多。」