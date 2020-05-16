疫境擲50萬再開舖賣酒 翟威廉新地舖預位 畀同行寄賣

「8料港男冠軍」翟威廉不單止大隻靚仔、家境中產，仲精通音樂、武術、日韓語等，絕對稱得上是「筍盤」，無奈入行15年，他由亞視轉戰無線以來，始終未能攀上一線。3年前威廉已洞悉先機，決心轉型KOL另闢財路，結果靠着於big big channel開的音樂節目《Happy Live》吸金，今年2月，其直播室由9格階磚「劏房」升格至700呎複式工商舖！
疫後啟市
據悉，翟威廉自去年底開始籌備擴充業務，並豪擲50萬於油麻地開設商舖，主力售賣日本清酒，預計疫情後正式開張；而威廉亦都好唔話得，見好多同行冇工開，除了於《HL》接廣告支持Jam歌手足外，更在店內特設一個「明星區」，讓圈中好友如莊端兒、劉佩玥等寄賣商品。日前下午2時許，戴上Cap帽、口罩的威廉就獨自推住車仔步行至新舖，然後將一箱箱清酒搬進店內，事事親力親為。未幾，好友周志文亦孭住結他現身，甫抵達即於門口唧搓手液，威廉則為對方量體溫，以策安全！
榮升老闆
記者上前問正在密密斟的威廉及周志文，前者表示因為有「限聚令」，清酒批發方面都有影響，但零售和網上生意卻不跌反升。談到明星寄賣，他稱：「因為間舖都大，想多啲嘢賣，咁《HL》好多隊員，咪畀啲格大家去Sell自己嘅嘢囉。」身旁的周志文也考慮加盟，問工作是否大受影響？他坦言收入少了7成，幸還有儲蓄，又笑謂：「保持樂觀心態，希望威廉彈多啲Job嚟啦，佢而家係老闆！」講到《HL》直播室升級，翟老闆更Nice爆帶記者上樓參觀，見Studio內設備齊全，他笑言：「做咗3年Live生活質素冇好到，但器材多咗好多。」