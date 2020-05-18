  • 2020年5月18日 星期一
  • 26º
  • 90%
熱門： DSE教育局和你Shop海洋公園私刑

日報新聞 > 娛樂

劉佩玥任摸胸 馬明口硬手軟

2020-05-18 列印
■佩玥讚馬明是正人君子。
■佩玥在《降魔的2.0》中，捉住馬明的手摸自己的胸。網上圖片
Previous Next

　　劉佩玥連踩《超能使者》和《七公主》 兩部新劇，她昨日表示很感激監製痛錫，兩劇遷就時間，只能在車上小睡也樂意，又笑言一定有沖涼時間。

　　日前播出的《降魔的2.0》中，有一幕佩玥要露肩色誘馬國明，更捉住他的手去摸自己的胸，她爆料指馬明當日聲大大說快些埋位拍，當她捉他的手時，他即時嚇到縮，「根本就得把口」！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd