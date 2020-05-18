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馮盈盈隻字不提涉違泊

2020-05-18 列印
■馮盈盈捲入違泊遭拖車疑雲。資料圖片
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　　港姐冠軍出身的馮盈盈昨日被爆料指，日前在街頭驚惶失措，尋找自己價值60萬元的電動車，鬧出當街「失車」疑雲。有傳媒報道指，馮盈盈當日尋車的位置，疑是不准泊車的車輛出入口，盈盈「失車」疑因違泊被拖走。

　　事件昨日曝光後，網民議論紛紛，盈盈其後在社交網貼出新相，並以英文留言，感謝幫助她的人，雖然未有正面提及「失車」或「違泊」疑雲，但以中文hashtag「我無事」、「唔使擔心」和哭笑不得的表情符號，有網友就解讀為「報平安」。

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