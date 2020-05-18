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《飛虎之雷霆極戰》首播 myTV SUPER獨家上架 《Tiger’s Talk》《飛虎同學會》

2020-05-18 列印
節目：《飛虎之雷霆極戰》 演員：苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、汪明荃、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯、蔡潔、余香凝、苟芸慧、譚凱琪、姜大衛、林嘉華、潘志文、鄭子誠 播放時間︰5月18日起，逢星期一至五晚9時半，翡翠台及專區上架
節目：《飛虎同學會》 主持：錢嘉樂、陳敏之 播放時間︰5月13日起，逢星期三，myTV SUPER獨家上架，共6集 第一集嘉賓：黃宗澤、吳卓羲、馬國明 內容簡介：自16年前的合作後，三兄弟再度為《飛虎之雷霆極戰》合體！除了拍攝趣事外，三位更大談當「男神」的利與弊，身為男神之首的三哥苗僑偉更即場「亂入」，將場面推上高溫！主持陳敏之更爆出男神們的秘密！究竟型男黃宗澤、吳卓羲及馬國明在幕後是一個怎樣的人？
節目：《Tiger’s Talk》 主持：伍詠薇、林盛斌 播放時間︰5月15日起，逢星期五，myTV SUPER獨家上架，共6集 第一集嘉賓：黃宗澤、吳卓羲、馬國明 內容簡介：首集請來《飛虎之雷霆極戰》3位型男主角：黃宗澤、吳卓羲和馬國明作嘉賓，高、富、帥的他們背後，盡數鑽石王老五的愛情觀。到底拍感情戲有否戲假情真？與圈中人和圈外人拍拖的分別又如何？公認城中筍盤的馬國明，為何會找不到女朋友？3位男神破天荒大爆自己的感情世界。一夜情人、男朋友和老公，主持伍姑娘如何在型男中選擇？更會講到3人事隔十
節目：《Tiger’s Talk》 第二集嘉賓：姜大衛、黃宗澤、吳業坤 內容簡介：第二集請來不同年代的男神代表，包括：姜大衛、黃宗澤同埋最唔似男神的吳業坤，3人將會大談家庭與至親的關係。Bosco與坤哥初初出道，全靠母親無條件支持才可以繼續演藝生涯；John哥年輕時反叛又任性，將講述離家出走的日子；Bosco拍拖要得母親批准難過登天？John哥更會首度公開如何看待女婿曹永廉。
節目：《Tiger’s Talk》 第三集嘉賓：吳啟華、王敏德、陳山聰、馬國明 內容簡介：本集嘉賓包括：吳啟華、王敏德、陳山聰和馬國明，主題是「男人不壞女人不愛」。到底何謂壞男人？馬明搶住承認自己是最壞的男人；壞男人真是對女性有特別吸引力？啟華不是壞男人，原來最怕壞女人，大爆內地拍劇女演員的豪放行徑；一眾型男討論「鹹濕」問題，更會分享觀賞鹹網經驗。型男追女仔是否特別容易？原來大家都有獨門必殺技，成功率保證百分之百。
「Bosco蠔畀你」 於myTV SUPER收看《飛虎》有黃宗澤「Bosco蠔畀你」有獎遊戲。
易用介面 一入主目錄就會見到「飛虎之雷霆極戰專區」、「飛虎同學會」及「Bosco蠔畀你」等欄目。
《飛虎之雷霆極戰》首播 myTV SUPER獨家上架 《Tiger’s Talk》《飛虎同學會》
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        令人引頸以待的《飛虎》系列載譽歸來！全新一輯《飛虎之雷霆極戰》於今晚在翡翠台隆重首播，演員陣容跟上一輯同樣鼎盛，苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、吳啟華、陳山聰等並有荷里活影星Lee Pace加盟及汪明荃特別演出。為此myTV SUPER增設「飛虎之雷霆極戰專區」，獨家上架特備節目系列《Tiger’s Talk》及《飛虎同學會》，讓一眾飛虎粉絲們知道更多拍攝期間的趣事，甚至劇組未曾公開過的幕後秘密！另外亦有莫文蔚為劇集獻唱主題曲《呼吸有害》、林峯及MC Jin的《Reunion》，劇集製作特輯包括兄弟篇、感情篇、懸疑篇、總集篇、多位演員訪問，以及上一輯《飛虎之潛行極戰》。

　　《飛虎之雷霆極戰》製作規模繼續豪華，遠赴英國倫敦拍攝，亦不乏槍戰、飛車、爆炸等大量刺激場面；劇情亦懸疑曲折，令人一追再追！最後不得不提myTV SUPER推出獨家優惠，於myTV SUPER收看《飛虎》有黃宗澤「Bosco蠔畀你」有獎遊戲，密切留意！
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