據指美瑾和Brian在疫情期間分開作居家隔離，美瑾與子女留在卡拉巴薩斯，丈夫就在馬利布隔離，可見感情出現問題。美瑾與Brian於2010年結婚，育有三子，2015年美瑾曾申請離婚，後來二人和好，去年4月美瑾才撤回離婚申請。
與老公各自隔離 美瑾霍絲傳婚姻亮紅燈
據指美瑾和Brian在疫情期間分開作居家隔離，美瑾與子女留在卡拉巴薩斯，丈夫就在馬利布隔離，可見感情出現問題。美瑾與Brian於2010年結婚，育有三子，2015年美瑾曾申請離婚，後來二人和好，去年4月美瑾才撤回離婚申請。
本地再現零星確診 周四續管制 限聚令將延長 維持八人
為抗疫防疫而推行的「限聚令」等社交限制措施，將在本周四屆滿。消息人士向本報指出，港府已決定屆時維持群眾在公共場所聚集的上限為八人，其餘限制則不排除有些微量放寬。至於已解禁的場所，將可繼續開放營業。 ...
2020-05-18
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山東大學生虐貓 拍片勒索義工70元
近日內地網上流傳一名山東煙台大學生，用牙籤插入貓仔四肢虐貓的影片，貓仔不斷發出哀嚎聲，男子在救助群勒索成員要求只要給七十元就可免貓一死，並承認曾一天內殺了八隻貓。據報，寵物救助義工上門想要救助並向事主父母了解事件時，父母出示男子的病歷時，該名王姓男子突然衝出並持刀威脅，目前警方已介入調查。 報道指，有鄰居指事主經常在家中殺貓，再由十二樓擲下平台。其母曾兩次目擊兒子虐貓但阻止無果。據了解，男子早前因被同學打後有抑鬱傾向，且易躁不能自控。目前學校與其家長溝通，並同意引咎退學的申請。
2020-05-18
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美國防部模擬演習推演： 太平洋2030開戰美兵將大敗
中美的關係近年持續緊張，而英國《泰晤士報》報道指，美國國防部進行模擬演習推演，結果竟然顯示，中美如於二○三○年在太平洋爆發戰事，美國將戰敗並需付出很大的損失，同時更無力阻止解放軍武力攻台。美國智庫戰略...
2020-05-18
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Wetland 2期入場價483萬
天水圍新盤Wetland Seasons Park 2期，繼本周初示範單位曝光後，隨即以低開策略公佈首批140伙價單，以折實均價11368元吸客，首批單位主攻兩房及三房戶型，最平483.25萬入場。 ...
2020-05-16
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貿戰陰霾籠罩 續炒股不炒市 恒指本周料反覆向下
過去一周中美貿易再起波瀾，美國總統特朗普延長對部份中資通訊設備企業的採購禁令，市場擔憂貿易摩擦加劇，投資氣氛轉淡，港股上周走勢向下。市場人士分析，未來一周港股將繼續受壓，恒指今日有機會低開，走勢反覆向...
2020-05-18
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利華重啟戰鬥mode 嫩刀摘「梅」
利華古遜進攻中場夏維斯去季大爆發，今季亦延續勇態，獲利物浦名宿夏文大讚是現時德國國內最佳球員。這名二十歲新星今晚德甲有力領軍作客大勝受傷兵問題困擾的雲達不來梅，讓球主客和讓一球「客勝」無問題！ （Now 671、有線652、612台、Fox+周二凌晨2:30直播） 夏維斯去季各賽事為利華古遜貢獻二十球和七次助攻，獲國內著名足球雜誌《踢球者》選為去季德甲最佳中場。他今季保持高水準演出，不同戰線上陣三十四次獨取十球和八次助攻，難怪獲夏文盛讚：「他技術十分全面，讓我想起利華古遜傳奇中場波歷克。毋庸置疑，他是現今德國最佳球員。」 不來梅鋒線殘缺 今季各賽事為不來梅貢獻六球士...
2020-05-18
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Shure AONIC 隔音耳筒生力軍
美國Shure早前為慶祝品牌成立九十五周年，乘勢推出全新高階隔音耳筒系列AONIC，既有首款ANC頭戴式無線耳筒AONIC 50，亦有全新入耳式耳筒AONIC 3/4/5，三款型號音色取向不同，但皆具...
2020-05-18
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誇張防疫 郭藹明戴口罩戴到上眼 劉青雲怕老婆仆親攬到實
因為「限聚令」，影視外景拍攝一律受影響，不少製作都被逼暫時停工。有傳古天樂、郭富城及劉青雲合拍的新片《掃毒3》亦要於疫情完結後先可以開工。日前下午，家住西貢的劉青雲同老婆郭藹明（Amy）去西貢市中心買...
2020-05-18
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勵‧志——正能量系列之二：不囿於校園 - 教育的更多可能
新冠病毒疫情令全球數以千萬計的學童被迫在家學習，再度引發大眾對「在家教學」(homeschooling)的討論。眾說紛紜，但相信不少人都同意學校、家庭和社區合作是成功教育不可或缺的一環。 加強家庭和社...
2020-05-18
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伊時論事——實際影響子嗣 揚威東瀛
在過去的二十年間，日本賽駒在國際馬壇的位置愈見重要，不但多次揚威世界頂級大賽，甚至在配種事業上也獲得更多人的支持及認同。當中最具影響力的必然是日本種王「大震撼」，雖然這匹曾七勝一級賽的經典名駒已於去年七月三十日離世，但其子嗣無論在賽場上或外仍交出亮麗的成績，如「榮進之光」、「耀滿瓶」、「碩信尚武」、「悅容居」、「強擊」及「貴婦人」等，牠們就曾於香港、英國、法國及杜拜等地攻下一級賽。另一值得留意的「大震撼」子嗣就是「實際影響」。 由堀宣行訓練的「實際影響」一生共上陣三十次，取得五勝七位，當中包括以三歲之齡勝出安田紀念賽，又兩度捧走二級賽阪神盃，即使已屆七歲仍在澳洲勝出一級賽佐...
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