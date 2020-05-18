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與老公各自隔離 美瑾霍絲傳婚姻亮紅燈

2020-05-18 列印
■美瑾霍絲傳與丈夫Brian玩完。
■美瑾霍絲近年星運麻麻。
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　　《變形金剛》34歲女星美瑾霍絲與丈夫Brian Austin Green最近被拍到齊齊無戴婚戒，婚姻疑再次亮起紅燈。上周五美瑾被影到在卡拉巴薩斯與30歲饒舌歌手Machine Gun Kelly坐車同遊，並買快餐，美瑾全程笑晒口；他們最近合作電影《Midnight In The Switchgrass》。

　　據指美瑾和Brian在疫情期間分開作居家隔離，美瑾與子女留在卡拉巴薩斯，丈夫就在馬利布隔離，可見感情出現問題。美瑾與Brian於2010年結婚，育有三子，2015年美瑾曾申請離婚，後來二人和好，去年4月美瑾才撤回離婚申請。

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