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38歲Rain晒肌熱舞獲PSY大讚

2020-05-18 列印
■Rain赤祼上身練舞。
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　　下月38歲的韓流天王Rain在居家抗疫期間，活躍於各大社交平台，又在網上教人健身減肥。前晚Rain就在社交網站上分享了自己在練習室，赤祼上身獨自熱舞的短片，大晒fit爆身材。

　　網民讚快40歲的Rain，舞技依然震撼，其舞姿更吸引一眾圈內好友點讚，包括「馬舞大叔」PSY和SE7EN，SE7EN更留言：「哥哥身材真棒。」Rain昨晚亦登上由國民MC劉在錫主持的綜藝節目《玩甚麼好呢？》，並大跳多首代表作如《It's Raining》、《Bad Boy》等。

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