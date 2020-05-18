誇張防疫 郭藹明戴口罩戴到上眼 劉青雲怕老婆仆親攬到實

因為「限聚令」，影視外景拍攝一律受影響，不少製作都被逼暫時停工。有傳古天樂、郭富城及劉青雲合拍的新片《掃毒3》亦要於疫情完結後先可以開工。日前下午，家住西貢的劉青雲同老婆郭藹明（Amy）去西貢市中心買嘢食及寄信，雖然早前連續廿多日錄得本土「零確診」，但近日再有感染個案，劉氏夫婦都聽專家話唔敢鬆懈，去屋企附近買嘢都做足防疫，戴口罩之餘，劉太仲戴埋眼鏡同醫療手套，望真啲，劉太將個口罩戴到上鼻樑最高位置幾乎掂住隻眼，會唔會影響行路㗎?唔緊要，有老公攬住行，唔怕。



採訪：張詠森



影帝劉青雲與郭藹明一向是圈中的模範夫婦，結婚約22年來，二人仍舊像熱戀中的情侶般甜蜜，外表Cool爆的青雲仲不時公開「放閃」，好似2015年奪金像獎影帝時，他就於台上向太太發表「太空船愛的宣言」，冧盡全港雌性動物；私底下，兩公婆也是形影不離，經常被拍得Sweet爆行街。趁住近期未使開工，日前青雲又同老婆去西貢市中心食Lunch、買嘢拍拖拖。



唔敢鬆懈



當日下午兩點幾，一身街坊裝的劉氏夫婦食完Lunch後便走到附近西餅店買甜品，青雲就單手插褲袋，站在門外耐心等老婆。而現場所見，Amy的防疫裝備都頗大陣仗，她不單止戴晒口罩和太陽眼鏡，仲笠埋Cap帽及戴上一次性醫療手套，非常小心，個口罩仲戴到上鼻樑頂尖位，都幾肯定掂到對眼！而青雲就戴口罩，加「阿豬媽」面罩太陽帽，不過，青雲全程都揭起塊面罩，只當太陽帽咁戴。



跑腿老公



隨後，他們返回座駕放低購物袋，Amy又從車上攞了一份A4 Size的信件，再步行至郵局，其間青雲都好Man地搭實太太膊頭過馬路。陪對方排了一陣隊，青雲又充當「跑腿」去買外賣，見佢買Fish and Chips及炸雞，接過食物後，仲急不及待打開個袋裝一裝，相當為食。之後見有時間，青雲又去藥房搵嘢，再上返七人車會合老婆便返歸。



