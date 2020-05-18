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誇張防疫 郭藹明戴口罩戴到上眼 劉青雲怕老婆仆親攬到實

2020-05-18 列印
護妻行路 ■雖然只係去屋企附近買嘢，但劉氏夫婦做足防疫措施，劉太仲將個口罩戴到上眼，為怕老婆行路「唔帶眼」，青雲搭住老婆膊頭過馬路。
充當跑腿 ■等太太排隊寄信期間，劉青雲充當「跑腿」去買炸魚同炸雞。
恩愛夫婦 ■劉青雲與太太郭藹明不時放閃，前者更曾公開講過：「太太係我人生最好嘅禮物。」
買甜品食 ■郭藹明走進西餅舖買甜品，劉青雲就喺門外等候。
露出電眼 ■雖然劉青雲笠住頂「面罩帽」，但佢全程揭開戴，所以一眼就認到係佢。
負責拎嘢 ■兩公婆落西貢市中心購物，粗重嘢梗係由劉青雲拎啦。
排隊寄信 ■劉青雲陪老婆去郵局排隊寄信。
藥房買嘢 ■劉青雲拎住手機走入藥房向店員查問，唔知想買乜呢？
會合返歸 ■最後青雲接埋老婆上車返歸。
疫後開工 ■有傳劉青雲跟古天樂（中）及郭富城於疫情後為新片《掃毒3》開工。
浪漫影帝 劉青雲屢向太太公開發表愛的宣言，最經典一次莫過於2015年，在金像獎頒獎禮獲封影帝時，他在台上說：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你（郭藹明）總有辦法令我安全返回地球。」
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　　因為「限聚令」，影視外景拍攝一律受影響，不少製作都被逼暫時停工。有傳古天樂、郭富城及劉青雲合拍的新片《掃毒3》亦要於疫情完結後先可以開工。日前下午，家住西貢的劉青雲同老婆郭藹明（Amy）去西貢市中心買嘢食及寄信，雖然早前連續廿多日錄得本土「零確診」，但近日再有感染個案，劉氏夫婦都聽專家話唔敢鬆懈，去屋企附近買嘢都做足防疫，戴口罩之餘，劉太仲戴埋眼鏡同醫療手套，望真啲，劉太將個口罩戴到上鼻樑最高位置幾乎掂住隻眼，會唔會影響行路㗎?唔緊要，有老公攬住行，唔怕。

採訪：張詠森

　　影帝劉青雲與郭藹明一向是圈中的模範夫婦，結婚約22年來，二人仍舊像熱戀中的情侶般甜蜜，外表Cool爆的青雲仲不時公開「放閃」，好似2015年奪金像獎影帝時，他就於台上向太太發表「太空船愛的宣言」，冧盡全港雌性動物；私底下，兩公婆也是形影不離，經常被拍得Sweet爆行街。趁住近期未使開工，日前青雲又同老婆去西貢市中心食Lunch、買嘢拍拖拖。

唔敢鬆懈

　　當日下午兩點幾，一身街坊裝的劉氏夫婦食完Lunch後便走到附近西餅店買甜品，青雲就單手插褲袋，站在門外耐心等老婆。而現場所見，Amy的防疫裝備都頗大陣仗，她不單止戴晒口罩和太陽眼鏡，仲笠埋Cap帽及戴上一次性醫療手套，非常小心，個口罩仲戴到上鼻樑頂尖位，都幾肯定掂到對眼！而青雲就戴口罩，加「阿豬媽」面罩太陽帽，不過，青雲全程都揭起塊面罩，只當太陽帽咁戴。

跑腿老公

　　隨後，他們返回座駕放低購物袋，Amy又從車上攞了一份A4 Size的信件，再步行至郵局，其間青雲都好Man地搭實太太膊頭過馬路。陪對方排了一陣隊，青雲又充當「跑腿」去買外賣，見佢買Fish and Chips及炸雞，接過食物後，仲急不及待打開個袋裝一裝，相當為食。之後見有時間，青雲又去藥房搵嘢，再上返七人車會合老婆便返歸。

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