開心《歎息橋》收視佳 林保怡堅持製作港劇

林保怡主演和監製的新劇《歎息橋》正在ViuTV熱播，昨日他到商台受訪時，高興指劇集得到好收視之餘，還掀起年輕一代的煲劇潮，有不少20多歲的仔女會向父母推介及講解劇情，成為很好的親子活動；又透露最近有一些來自東南亞不同地區的記者要求採訪。



至於會否乘勢向外闖？他稱未來會再開三部劇，但會堅守香港，製作港劇，並指港劇予人印象是有開槍、飛車、動作等較富娛樂性的場面，而他的劇則偏向思考性，認同睇《歎》時必須頭腦很清晰。



