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Kenny透露搵爸爸拍MV內幕

2020-05-19 列印
■Kenny讚爸爸有大將之風。
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　　關智斌（Kenny）的新歌《日月》邀得父親關爸爸出動拍MV，昨日他到商台宣傳時，透露有此構思全因歌曲想向扶持過自己的人表達感謝，而最強後盾正是家人；加上早前的14日家居隔離期，爸爸每天為自己送飯餸，自己透過防盜眼看着爸爸每次放低轉身離開的畫面相當深刻。

　　提到前一天與容祖兒、蔡卓妍等出海，但卻未見阿嬌同行，Kenny說：「阿嬌一向怕曬太陽，喜歡膚色白。」

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