﻿陳凱琳被指再有喜 鄭嘉穎留家「孵蛋」 唐詩詠預祝湊「好」字

《星島日報》昨日獨家報道陳凱琳（Grace）再度懷孕，她的老公鄭嘉穎將再為人父，因Grace懷孕未夠3個月，怕BB小器故甚低調，嘉穎與Grace昨未回覆記者查詢，眾圈中好友表示收不到風不知情，唐詩詠昨出席新劇《超能使者》拜神儀式時就直言，知道「大哥」嘉穎一向鍾意女，希望嘉穎快點追到，兩夫妻湊成「好」字！



鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）婚後誕下兒子鄭承悅（Rafael），Grace減少幕前工作專心湊仔。據知，Grace與嘉穎有共識，待Rafael一歲後再生小朋友，終於再度有喜的她，最近拍照似刻意遮掩腹部線條，亦因擔心BB小器，兩公婆未有向友人透露喜訊。Grace昨日更新社交網，分享與「少婦聯盟」好姊妹龔嘉欣的照片，記者昨致電Grace求證，惟她未有接聽，記者遂以短訊聯絡龔嘉欣，她亦未有回應有關Grace再懷孕事宜。



嘉穎全職湊仔



唐詩詠與林子善昨出席新劇《超能使者》拜神儀式時，談到好友鄭嘉穎將再做爸爸時，詩詠笑言：「咁驚、咁好！不知道，有冇咁快？沒可能，之前陳凱琳出席發佈會，見她好瘦，而且穿的高跟鞋好高。」問到有否聽到嘉穎提及再追小朋友？詩詠說也希望嘉穎快點追到，因嘉穎一向鍾意女，但嘉穎未有公佈，她亦不會去問他。



林子善坦言未收到消息，自農曆新年後亦未有和嘉穎見面，「知嘉穎在屋企『孵蛋』，而且在群組好少覆，他好緊張，兒子不會完全交給工人姐姐，現時他全職湊仔，以前被人覺得成日黑臉，但現時變了老爺、好慈祥，對住個仔便會眯眯眼。」



山聰穎鏇「拍拖」



曾和嘉穎合作《鐵馬尋橋》的馬國明昨表示，農曆新年到嘉穎家拜年探Rafael時，嘉穎未提及想追女，聽到Grace再有喜的消息很愕然，問到會否傳短訊恭喜？馬明稱要先證實消息，若消息真確當然戥嘉穎夫妻高興，希望他們追到女，一仔一女最理想！問到何時到他做老竇？馬明笑言有好消息就會樂意宣佈，目前他拍攝《BB大晒》，劇中有位女兒，算是先預習做爸爸！



詩詠等昨日亦談到新劇的話題，她說在《超》劇內要被人打，因在《唐人街》拍攝被打戲的反應獲監製讚不錯，故今次加入不少被打場面，她亦特別買多一份保險！陳山聰和劉穎鏇在《超》劇飾演歡喜冤家，山聰指監製透露有些少特別動作，後來得知動作戲集中在他與穎鏇身上，他們有很多打鬥動作鏡頭，由於要穿貼身衫，他們亦操到好Fit。穎鏇在《大步走》演他的女兒，今次則要演他的女朋友，但未知會否有親熱戲。穎鏇更說為了這個角色要忍口，很多東西也不能吃！



展鵬接洽唱片公司



陳展鵬則表示，開工兩星期已習慣，現時與女兒見面時間減少，幸好之前經常抱女兒睡覺培養感情。他亦承認有唱片公司接洽但未簽約，唱歌發展會交給經理人處理。展鵬曾當歌手，但因遇上金融風暴無緣出碟，令他感到遺憾和失望。他近年有較多機會唱主題曲及插曲，亦慢慢回復信心，希望有好的突破。有指展鵬續約無線開出的條件是要求自主歌唱事業發展，他表示與無線的經理人合約還有一段時間。