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﻿Coffee宣佈 得意仔「引退」

2020-05-19 列印
■Coffee為「伯伯」的粉絲貼出親子泳照。
■Coffee樂於分享生活點滴和靚相。
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林芊妤（Coffee）和19個月大的得意囝囝「伯伯」翟德彥均是網絡紅人，Coffee日前突然在社交網做「伯伯」代言人，宣佈他幾個月後「光榮引退」，笑言不用再活在「女魔頭」的鏡頭下，可以隨心所欲飲奶奶！

有粉絲支持Coffee的決定，亦有粉絲表示不捨得「伯伯」，見Coffee晒泳照即問「伯伯」在哪兒，Coffee其後分享親子泳照安慰粉絲！

圖：網上圖片
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