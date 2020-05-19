談到工作方面，嘉欣說英皇與天下一合作的電影在洽談中，問到可會減片酬？她說：「明年是金像獎40周年，無理由一部戲都無，大家都想同行好，會好識做。」Kay則透露，會下廚煮素食菜式，而她的老公張繼聰對飲食很嚴謹，要依健身教練營養餐單。
林嘉欣謝安琪 撐減碳響應素食
談到工作方面，嘉欣說英皇與天下一合作的電影在洽談中，問到可會減片酬？她說：「明年是金像獎40周年，無理由一部戲都無，大家都想同行好，會好識做。」Kay則透露，會下廚煮素食菜式，而她的老公張繼聰對飲食很嚴謹，要依健身教練營養餐單。
抽查核數 炒人愈多罰款愈多 800億保就業 出招防蠱惑「掠水」
八百億元保就業計劃下周一起接受僱主申請。有勞工界憂慮無良僱主會上下其手，僅保留強積金僱員數目但以平職位取代貴職位，或迫僱員放無薪假，以賺盡政府代支每名員工的九千元薪金。政府昨天公佈罰則，如僱主挪用薪金...
2020-05-19
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韓國瑜為請假道歉 罷韓團體：鱷魚的眼淚
高雄市長韓國瑜昨日到議會進行定期《施政報告》與被質詢。綜合台媒報道，當報告快結束時，韓國瑜為去年請假三個月以參選總統一事向市民道歉，他強調，儘管請假參選需副市長代勞，但市政團隊對市政關心不間斷，幾乎是一天當兩天用，讓高雄繼續發光發亮。而罷韓團體形容，道歉只是「渣男的道歉、鱷魚的眼淚」。 據台媒報道指，高雄市長韓國瑜昨日到議會進行《施政報告》與質詢，他表示，目前的首要工作是「市政優先、防疫第一」，又報告了抗疫期間的防疫重點工作和具體事例。及後報告快完結時，他表示「非常非常抱歉」。 罷韓發起人陳冠榮就表示，他反覆的看了又看韓國瑜的道歉，感覺無法抑止的怒火，形容是「渣男的道歉，...
2020-05-19
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史上首次！ 富士山今夏封山
日本的疫情持續，繼山梨縣政府於上周五決定封閉縣內的富士山登山道，靜岡縣政府昨日亦宣佈，因應新冠疫情影響，從七月十日至九月十日將不開放縣內管理的三條登山道。這意味着富士山將於本年夏季出現史上首次的封山。 根據日媒引述靜岡縣政府表示，由於疫情擴大，無法確保登山者安全，縣政府強烈建議民眾今夏不要登山。縣政府強調，禁止民眾登山的決定並無法律基礎規限，不過縣政府將在登山口設置路障，通往登山口的通道亦將封閉。
2020-05-19
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望吐露港海景 鹿茵山莊高雅大廳悠閒愜意
大埔吐露港公路一帶，建有不少低密度住宅，就如位於鹿茵山莊，位置自成一隅，私隱度高。是次走訪該屋苑為一個高層3房單位，實用面積1092方呎，屋內裝潢以白色為主，溫馨雅致，從露台外看，對正吐露港海景。 ...
2020-05-19
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初步人體試驗成功 疫苗報喜 杜指大漲911點
新型肺炎疫苗測試數據結果樂觀，以及油價上升，帶動美股顯著上升近800點。杜指早段報24496點，升810點；標普500指數報2955點，升91點；納指報9222點，升208點。 杜瓊斯工業平均...
2020-05-19
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復賽追趕C朗美斯 羅拔仔準神級
拜仁慕尼黑周日在德甲重開首仗順利奏捷，作客2:0輕取柏林聯。為球隊開紀錄的射手羅拔利雲度夫斯基，今季各賽事累積四十球，成為美斯和C朗拿度後，本世紀第三位連續五季至少入四十球的球員，網民亦大讚其入球效率。 憑羅拔仔十二碼開紀錄和後衞班捷文柏華特頭槌建功，拜仁慨贈柏林聯兩蛋，在榜首擁四分優勢。同時，羅拔仔本季各戰線累積四十球，是廿一世紀第三位連續五季入四十球或以上的球員。 網民為羅拔仔平反：「很多人說他只會在實力較遜的對手身上士哥，但他穩定的入球率說明一切。」 第三人連續五季40球 這名波蘭前鋒今季德甲已入了廿六球，差十四球才能追平拜仁前輩轟炸機梅拿的四十球紀錄。教練費...
2020-05-19
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德國萊茵河 葡萄園美景
德國萊茵河（Rhine River）沿岸地區，除以醉人風光見稱，更以葡萄酒馳名。來到Rhinegau酒區的小鎮呂德斯海姆（Rudersheim），不論在遍布葡萄園的山坡健行賞景，或是到小酒館邊品酒邊傾...
2020-05-19
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陳凱琳被指再有喜 鄭嘉穎留家「孵蛋」 唐詩詠預祝湊「好」字
《星島日報》昨日獨家報道陳凱琳（Grace）再度懷孕，她的老公鄭嘉穎將再為人父，因Grace懷孕未夠3個月，怕BB小器故甚低調，嘉穎與Grace昨未回覆記者查詢，眾圈中好友表示收不到風不知情，唐詩詠昨...
2020-05-19
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社論——真正保就業 先防蠱惑老闆
政府為避免企業倒閉及出現大規模裁員危機，推出八百億元「保就業」計劃，支援僱主發薪，每名僱員上限九千元，引起勞工界擔心有無良僱主出「蠱惑」，袋錢後裁員或以其他方法壓榨僱員。政府昨天作出回應，公佈一條針對違例僱主的罰款方程式，即使如此，僱員必須清楚自己權益，遇到任何剝削，不能啞忍，向工會求助。 政府推出「保就業」計劃，設幾個標準，包括要求申領僱主所聘用僱員人數，不得少於三月三十一日前的強積金戶口數目，目的是以此查核僱主日後會否裁員，但勞工界擔心，即使僱主保留同等數目強積金戶口，但以低薪僱員取代貴員工，從中取得政府薪金資助的差額，而政府亦表明，不會鉅細無遺地調查僱主，以免造成干擾...
2020-05-19
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馬場浮世繪——馬會擬暑假受注海外大賽
馬會與民政事務局代表早前開會時，告知因季內部分越洋轉播賽事受疫情影響須押後，極可能要延至七月中至八月的香港馬季歇暑期舉行，故此有需要研究在該段期間轉播受注是否可行。民政事務局暫未回覆，但如最終批准，將是馬會首次在馬季歇暑期轉播受注海外賽馬。 馬場浮世繪
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