﻿林嘉欣謝安琪 撐減碳響應素食

林嘉欣和謝安琪（Kay）昨日齊出席推廣素食活動，茹素年半的嘉欣透露，自己有感全球暖化而成為素食者，亦認為在疫情下，更值得反思為地球「減碳」出力，就算一星期只吃一日素已改變很大，望下一代未來可享受跟樹木、動物和平共存，「我屋企黃昏先會開冷氣，希望女兒盡量吹番自然風或風扇，亦可鍛煉她們的毅力。」她又要求女兒別浪費食物，若有食物吃剩會在翌日翻熱給女兒吃，所以晚飯時會積極地吃清光！



談到工作方面，嘉欣說英皇與天下一合作的電影在洽談中，問到可會減片酬？她說：「明年是金像獎40周年，無理由一部戲都無，大家都想同行好，會好識做。」Kay則透露，會下廚煮素食菜式，而她的老公張繼聰對飲食很嚴謹，要依健身教練營養餐單。