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﻿岑杏賢拒與舊愛袁偉豪鬥快結婚

2020-05-20 列印
■左二起：岑杏賢和郭田葰等齊出席記者會。
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　　岑杏賢昨日和郭田葰出席《恐怖真相》記者會時透露，她為了該節目做「白老鼠」測試酒精和「鑊底水」，更因試足7種「鑊底水」而嘔吐大作，她說：「不同鑊煲的水有不同味，有些是生鐵味，甚至有坑渠味，真的飲到嘔！拍完節目馬上換了全屋的廚具，連男友家的廚具也換了！」

　　笑問同居的話是否可慳回一套廚具？岑杏賢道：「是呀！但已買兩套，我們也有此計劃。（一起買樓？）這要從長計議。（快過你的舊愛袁偉豪結婚？）結婚不應該跟別人比較快慢吧！我也不知道他是否結婚。」
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