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﻿去年萬聖節後感情生變 美瑾霍絲老公認已離婚

2020-05-20 列印
　　《變形金剛》女星美瑾霍絲上周五被拍到與饒舌歌手Machine Gun Kelly（MCK）約會，即傳出她與丈夫Brian Austin Green再度婚變，Brian昨證實與美瑾去年底已分開，將結束10年婚姻，他們育有三名兒子。Brian指去年萬聖節後婚姻開始出問題，之後美瑾離開家中到外地拍戲一段時間，回來後美瑾有感自己一人更開心，並提出分開。

　　Brian又回應美瑾與MCK的戀情，他指二人因拍戲認識，MCK是一位友善和真誠的人，但強調美瑾與MCK現階段只是朋友。
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