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﻿銀優夜蒲後撐醫護被轟表裏不一

2020-05-20 列印
　　早前韓國梨泰院夜店爆出新冠肺炎群組，逾百人染疫。四名當紅偶像，包括ASTRO車銀優、防彈少年團田柾國、SEVENTEEN金珉奎及NCT鄭在玹，被爆出上月底曾到梨泰院用餐及夜蒲，雖然事後已接受病毒測試，全部呈陰性，但銀優與在玹因沒有隔離14天就開工而被鬧爆，二人昨日更寫了親筆信再次道歉。

　　有多名網民自稱目擊到四人夜蒲時，更帶着兩名女子到夜店；而銀優在夜蒲後曾拍攝支持醫護的照片，被鬧表裏不一。
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