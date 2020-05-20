﻿龍友上身 發脹江嘉敏做Model 馮盈盈拋32B胸玩街拍

去年底，馮盈盈自爆跟拍拖4年的十優醫生男友鍾文浩分手，上月中又被指暗撻28歲大隻主播鄭衍峰（Leonard）3個月，雙方都冇否認。疑似有拖拍的她都冇重色輕友，近日還頻頻跟好姊妹出街打卡，日前盈盈就約埋江嘉敏去銅鑼灣街頭影寫真，當日她又化身「專業攝影師」為發脹江嘉敏多角度拍攝，其間更投入到露晒32B事業線！







2016年港姐冠軍馮盈盈憑J2節目《後生仔傾吓偈》頻頻爆「有味金句」，贏得「最貼地港姐」封號！盈盈一向語出驚人看似精明，原來私底下非常蝦碌，話說近日被爆火速撻着鄭衍峰，仲將60萬的Tesla靚車讓給對方代步，但車主盈盈上周五（15日）於觀塘街頭赫然發現情侶車「人間蒸發」而嚇到花容失色，「嚇親」過程更被網民全程直擊！事隔兩日，估計座駕違泊而被拖走的盈盈則於社交網報平安稱：「我無事，唔使擔心。」



影相P圖



其實搞笑事又點止一單，近期做了「攝影大師」、幫一班無線小花影寫真的盈盈，本月初跟戴祖儀在路邊影完「櫻花」後，雙雙返到屋企頭痛又作嘔，事後才發現嗰棵兩人口中的「櫻花」竟是帶有劇毒的夾竹桃！(笑)日前盈盈又約好友江嘉敏去銅鑼灣打卡，成日孖住去High tea的兩人今次冇影野花，第一個Check point是Fashion Walk的網紅聖地Lady M。當日下午5時許，叫到一枱漢堡包、意粉、Bagel、蛋糕的二人，坐埋一角瘋狂擺Pose互影港女相，影完就慢慢歎啡再細味靚相，揀好相就梗係要P圖兼發相啦。



遷就角度



身為一個專業的攝影師，盈盈都好細心，發現Model甩假眼睫毛即出聲，隨性的江嘉敏即刻拎鏡盒仔出嚟執一執。埋單後，意猶未盡的兩人又走到附近食街取景，穿短裙晒美腿的盈盈托住部單反相機，為江嘉敏多角度拍攝，睇落都算係有姿勢有實際；其間她更忘形得不自覺地露出3吋事業線，相當養眼，反觀剛拍竣劇集《食腦喪B》的江嘉敏，似乎於放假期間食多咗，搞到下巴、面珠都發脹不少，難怪盈盈都要移來移去就角度啦！影足20分鐘後，兩人便戴番口罩走出大街，可能自覺太性感，盈盈即刻用冷衫遮住心口，最後二人便回停車場取車離開。



採訪：梁志明