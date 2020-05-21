借陰險記者一角為自己平反 ﻿許瑋甯﻿﻿唔公主好玩得又貼地﻿

台灣混血美女許瑋甯在Netflix新劇《誰是受害者》中，飾演一個煙不離手兼為採訪不擇手段的調查組資深記者徐海茵，與平日公主形象大不同！對此，瑋甯接受本報越洋訪問即反駁：「沒有公主，真正的我跟大家想像的落差很大！」強調自己獨立又貼地，但不及劇中角色口齒伶俐及思緒敏捷。提到攝影師男友劉又年，她說跟男友從不嗌交，感情如此穩定，難怪頻頻傳出婚訊！採訪：黎寶倫



許瑋甯為配合劇中充滿江湖味的角色，除了設定「外八」步姿外，她更主動提議加入抽煙的元素，可說是跟現實中的公主形象大不同，不過瑋甯對「公主」一詞不太認同，「沒有公主，好怕公主喔！因為我是家裏的第一個小孩，所以他們對我的教育很女生，坐有坐相，站有站相，吃飯有吃飯的樣子⋯⋯小時候就是很多規矩，長大就成為好像太有規矩的人，通俗一點就是很有距離感、太高冷，但私下跟大家看到的第一眼不一樣，我跟朋友在一起時話很多，我很喜歡亂鬧，有時候朋友都Hold不住我；我也是很獨立，可以一個人去旅行、看電影、吃路邊攤，我很享受一個人的時光，這才是真正的我。」



私下說話比較慢的瑋甯覺得演繹徐海茵最困難的地方，絕對是要說話急速兼咄咄逼人，她笑道：「私下我是一個比較沒有邏輯的人，所以光是台詞上，語速就是很大的挑戰。」笑問現實中跟人吵架豈不是很吃虧？瑋甯卻謂從沒跟人吵過架，只會冷戰，「冷戰是我的強項，哈哈！因為我是外婆帶大的，她是很善於冷戰的人，但有些阿姨很善於吵架，小時候看阿姨吵架就很害怕，她們都會拿拖鞋打對方，久而久之這種衝突場面我就不喜歡，所以寧願不講話比較好，但後來發現冷戰更不好，讓人家更不舒服。（男友劉又年看到你冷戰會害怕？）我們沒有冷戰的時候，就吵不起架來。（因都是你忍耐對方嗎？）沒有，我們算是蠻互補，都能夠好好溝通。」



