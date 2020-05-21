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周秀娜冇工開狂下廚增磅

2020-05-21 列印
■左起︰鄭欣宜、周秀娜及彭秀慧大談煮食心得。
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　　由彭秀慧擔任主持香港開電視節目《自煮女人最漂亮》，昨日請來鄭欣宜和周秀娜任嘉賓。略為增磅的周秀娜，笑言疫情下沒有工作，所以經常下廚，不過現身節目前不停做健身運動，又指為ViuTV新劇《太平紋身店》扮演紋身師，由於夜間開工，搞到日夜顛倒。

  她說：「今次角色我身上有一個紋身，每次拍攝前都要畫紋身，開頭要畫幾個鐘，後來找到好快上色方法。」談到有指曾志偉計劃開拍喜劇為同業籌款，周秀娜說：「點解唔搵我？如果搵我會義務參與。」

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