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T.O.P疑與金佳彬撻着 攬住合照離奇曝光

2020-05-21 列印
■玄彬與宋慧喬分手九年，失驚無神傳復合。
■T.O.P攬着金佳彬的照片曝光，被指有新戀情。
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　　韓國天團BIGBANG成員T.O.P在當兵期間，被揭與舊愛韓瑞希吸大麻而惹起軒然大波，退伍後仍未正式復出。近日T.O.P爆出疑似有新女友消息。曾參加戀愛新人騷《戀愛捕手2》的女星金佳彬，在其社交網上載了一張聚會照片，當中T.O.P親密地攬着她，但金佳彬似乎是錯手上傳，其後極速刪走照片，但已被網友Cap圖，金佳彬更被發現與T.O.P有同款睡衣、波鞋，因而被指秘密拍拖。

　　此外，去年與宋仲基離婚的宋慧喬，昨日突然傳出懷疑與分手九年的玄彬復合，皆因喬妹被發現頸上戴着H、S字樣的頸鏈，正是二人名字的首個字母。

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