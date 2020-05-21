﻿機關算盡 重提9年戀圖救星途 羅志祥7000字o氹周揚青 情意綿綿自揭謊言

羅志祥（小豬）和周揚青拍拖9年，周揚青上月發表千字文分手感言，大爆羅志祥多次出軌兼愛玩「多人運動」，羅志祥賤男惡行曝光後，與「小三」愷樂均形象盡毀，演藝工作全面停頓。羅志祥事發後難頂輿論壓力，曾在社交網向周揚青道歉但作用不大。他昨日趁「520」，選在9時12分（周的生日是9月12日），於社交網發表逾7000字長文及拍拖密照，回顧與周揚青9年甜蜜時光，似要營造深情形象以挽救自己的演藝事業，有眼利網友就發現玩過山車一段，羅志祥未如自己對周揚青所言，「我會一直牽着你的手」。



內地網紅周揚青上月自爆和羅志祥拍拖9年，難忍他多次出軌及愛「多人運動」，決心與他分手。羅志祥隨即成為眾矢之的，旗下女藝人愷樂亦被揭與他暗交多年，兩人先後向周揚青道歉，但對兩人星途均於事無補。



向來以繁體中文留言的羅志祥，趁昨日5月20日（國語諧音：我愛你）早上9時12分（9月12日是周揚青生日），於社交網發表逾7000字簡體字日記式情意綿綿長文，被網友指可說時「機關算盡」。他在文中回顧和周揚青9年甜蜜歲月，以「男孩女孩」代表兩人，並再次向周揚青致歉，又分享多幅兩人從未曝光的甜蜜拍拖照片。



隻字不提愷樂與「多人運動」



羅志祥在文中細道和周揚青相識經過，似刻意營造深情形象，但隻字不提與愷樂的關係及拆解「多人運動」指控。羅志祥詳述與周揚青拍拖的心情，以及重提多項為她做過的甜蜜驚喜，例如他刻意取消工作，飛到內地驚喜會女友，不時為她製造浪漫時刻，周揚青更為他學下廚，又訴說帶周見自己母親的經過，指羅媽媽與周一見如故，並說寫此段時「剛好是母親節」，羅志祥更分享三人的開心合照，大打親情牌。



當羅志祥寫到周揚青當年應他懇求，終於答應首次玩過山車時，羅志祥稱自己對周說：「放心不會死，我會一直牽着你的手」，但從羅志祥分享的相片，卻見他未有牽着周的手，網友紛指他「機關算盡」圖挽救形象謀復出幕前，卻失「手」自曝謊言！羅志祥最後透露周揚青曾以「老公」稱呼他，並以巴黎鐵塔前的拖手合照作結。而周揚青在本版截稿前，未有回應羅志祥這篇長文，但她的微博「小號」則在昨日下午1時許，留言向網友說「早安」。



另外，周汶錡（Kathy）的法籍老公Julien Lepeu兩個月前，被攝得在深水灣茶座背妻嘴「小三」，她其後在細仔的生辰，於社交網發文暗示原諒老公。昨日「520」是Kathy的46歲生日，好友蔡一智分享Julien亦在座為她慶生的合照，Julien和老婆表現恩愛。



圖：網上及資料圖片