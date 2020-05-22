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溫碧霞拍親熱戲無尺度

2020-05-22 列印
■溫碧霞與關智斌在戲中不乏親熱鏡頭。
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　　英皇電影《墮落花》將於本月28日上映，溫碧霞（Irene）與關智斌（Kenny）首度合作演繹一段破格的姊弟關係，更上演親熱戲。Irene大爆Kenny埋位前有少少緊張：「他有問我，甚麼部位不能觸碰，會不會令我不舒服，我說不用介意，只要順其自然，不要理會尺度問題，結果他很快入戲。」戲中與Irene、郭奕芯及莊端兒分別有親熱戲的Kenny，表示自己有運動習慣，不用臨急抱佛腳去練好身形，亦沒有將焦點放在這些親熱戲，只注重拍出來的效果是否符合劇情。

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