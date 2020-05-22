首合作演乞人憎自私精 ﻿陳奐仁Cool又惡﻿﻿嚇親衛詩雅﻿

衛詩雅和陳奐仁（Hanjin）最近在ViuTV新劇《歎息橋》合作，劇中兩人演拍拖多年的情侶，而兩人一個冇主見一個就自私，特別是Hanjin演的「Ken」勁乞人憎，搞到他拍攝時好憎自己，所以平日笑瞇瞇的他，首日跟詩雅開工竟然變得好Cool又惡嚇親對方，事後Hanjin都覺得太投入角色冇睬詩雅唔好意思。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Wil@ Salon de Lotus 化妝：Miko Wong (Cyrus Lee Team)



服裝：THREE FLOOR @ harvey Nichols 場地：MioXpace



詩雅今次演的「Joyce」同自己一樣都是無乜主見的人，「佢事業愛情一樣唔知自己想要啲咩，其實同我好似，除咗事業方面，工作上我係好有主見肯定自己想點，但其他嘢都係三分鐘熱度。」至於Hanjin就覺得同角色剛剛相反，甚至拍攝期間會憎自己，「 我第一次演個自己咁唔鍾意嘅角色，好彩我啲對手好幫到我，一路都好憎我，連啲工作人員都好入戲，食食吓飯都會話衰人嚟嘅你，連Paul哥（秦沛演詩雅爸爸）傾傾吓偈，都會話你正衰人嚟，成日蝦我個女，唔同你傾偈。但係咁樣好無奈，可唔可以埋位前唔好提我係衰人，畀我enjoy埋塊雞扒先。」



正因為Hanjin都憎埋自己，所以開工自然心情唔多靚，搞到詩雅第一日開工畀佢嚇親，「第一日見佢覺得佢好cool好惡，可能係拍大家嘅第一場，因為嗰場戲係嗌交，佢培養緊情緒，佢好似好嚴肅喎呢個演員，我就唔敢搞住佢，所以只係打咗個招呼，自我介紹一下就行開。（陳：對唔住嚇親你）唔係，但之後拍落發現佢唔係cool嘅。」



講到首做監製的林保怡，兩人都大讚他照顧周到，老友Hanjin更大爆他的投入程度，「我同佢拍過兩套戲，佢埋位之前好relax，好舒服嘅，一cut機呢仲未換衫，佢就話今晚我就安排咗大家去邊度食飯，但係做監製，佢乜都要照顧住，真係好似隻鷹咁，所以我收工都唔敢約佢。」



