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挾持女兒槍傷前女友 美國視星Hagen吞槍亡

2020-05-22 列印
■Hagen Mills槍傷女友後，吞槍自殺。
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　　曾演出多套電視劇包括艾美獎得獎劇集《Baskets》、《Swedish Dicks》等男星Hagen Mills，於美國時間星期二，在肯塔基州Mayfield市的家中挾持女兒及其前女友Erica Price的母親，Hagen在屋內等待Erica回來後向她連開多槍，Erica手臂與胸部中槍受重傷，其後Hagen吞槍自殺身亡，終年29歲。被挾持的Erica母親及女兒Mila沒有受傷。

　　Hagen犯案纍纍，多次被捕。今年3月，Hagen因一級強姦、雞姦、綁架及藏有冰毒被捕，並於本月5日才獲准以50萬美元（約390萬港元）保釋外出，他卻在保釋後數天槍傷前女友並自殺身亡。

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