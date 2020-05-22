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﻿myTV SUPER K-Club專區 緊貼劇集滿足韓粉需要

2020-05-22 列印
《Oh My Baby》 演員：張娜拉、高俊、朴秉恩、鄭乾柱 播放時間：5月14日起，逢星期四、五上架
■由《隧道》導演南基勳與《魔女寶鑑》編劇盧善宰合作的《Oh My Baby》，講述一直希望能跳過結婚直接生孩子的39歲育兒記者張夏莉，和圍繞在她身邊三個男人之間的愛情故事。
■朴秉恩飾演小兒科醫生尹在英。
■鄭乾柱飾演育嬰雜誌社廣告組的新進社員崔江。
■高俊飾演抱獨身主義的攝影師韓伊尚。
《契約友情》 演員：李新英、申承浩、金素慧全套上架
■劇集改編自同名網漫，描述對平凡生活感到疑問的高中生燦鴻(李新英飾)，和獨立背負生計的少年敦赫(申承浩飾)的故事。
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《超能警探》 演員：俞承豪、李世榮、趙成夏、高昌錫全套上架
■劇集改編自同名人氣漫畫，擁有超能力讀取他人記憶的刑警東柏（俞承豪飾）靠著天賦屢破奇案，並遇上天才犯罪分析師韓善美（李世榮飾）追查神秘連環殺人魔。
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　　myTV SUPER K-Club組合 - 網羅人氣韓國劇集及娛樂節目，雲集韓流明星，是一個專為韓迷而設的點播組合。myTV Gold客戶現在可以登入專區欣賞多套最新韓劇，率先有近期熱播、由童顏美女張娜拉及高俊主演的tvN劇集《Oh My Baby》，故事圍繞現代女性不婚、凍卵、借精等話題，主角們更在劇中發展一場極速浪漫史；另外亦有俞承豪及李世榮的《超能警探》及李新英、申承浩、金素慧的《契約友情》，兩套可隨時點播。另外由宋承憲主演的《一起吃晚餐嗎》亦將於稍後上架。myTV SUPER K-Club組合將會搜羅更多人氣韓劇，滿足各位韓迷需要。
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