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﻿myTV SUPER K-Club專區預告 全新愛情喜劇《一起吃晚餐嗎》

2020-05-22 列印
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■由國民男神宋承憲、《愛的迫降》徐智慧及孫娜恩、李知勳主演，改編自韓國人氣網漫，內容講述YouTube頻道節目策劃人禹道喜(徐智慧飾)因為兩次失戀飽受創傷，但假裝若無其事。食物心理治療師金海景(宋承憲飾)以前毫不吝惜地付出一切，卻頻頻遭到背棄，以分手告終。他倆在意想不到的地方一起吃晚飯，通過成為彼此無牽無掛的晚餐夥伴，慢慢找回愛情的故事。
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