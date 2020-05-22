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恭喜陳凱琳再懷孕　唐詩詠預嘉穎追到女

2020-05-22 列印
■陳凱琳宣佈有喜，一家三口將再添成員。資料圖片
■唐詠詩休息了一段時間，再開工有點不習慣。
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　　唐詩詠昨日為無線新劇《超能使者》開工，她透露開拍前休息了一段頗長時間，其間愛上跑步，因此生活習慣有了很大改變，再次投入拍劇坦言不習慣。她笑笑說：「之前每朝6點起身跑步，所以每晚10點前瞓；o依家開工通常到凌晨，去到11點左右就好眼瞓。」

　　另外，鄭嘉穎與太太陳凱琳日前宣佈再度懷孕，問到唐詩詠可有送上祝福？她笑說：「恭喜咗喇！（守秘密好辛苦？） 都係早你哋少少知，係同Grace傾開聽佢講。（仔定女？）我都無特別問，知道佗BB有嘢唔講得。我淨係覺得佢會不斷生，好似陳豪咁要生到女為止，所以今次份禮物可以輕鬆啲。」

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