﻿率蘇永康呂良偉環港祈福 李丞責北帝出巡 消災解厄

新冠肺炎持續4個月，雖然早前連續廿多日本地「零確診」，但疫情從上周起出現「回溫」跡象。有見病毒遲遲不退，在政府實施「限聚令」前，一眾長洲居民遵從百年流傳驅瘟蕩疫祈福儀式，奉請北帝街上巡遊受人參拜，為香港及世界病疫之地消災解厄。儀式當日，不少圈中名人亦有參與，包括著名堪輿學家李丞責博士與太太劉倩婷、蘇永康、呂良偉夫婦及亞洲電視數碼行政總裁何麗全等，眾人誠心祈願，希望疫情盡快消退。



鑒於新冠肺炎疫情肆虐全球，抗疫同行籌委會總顧問李丞責博士於較早前，號召副會長兼執行統籌何麗全、蘇永康、呂良偉夫婦等，一同參與「天人同願，抗疫同行」祈願活動。當日朝早9點半，眾人先於上環廣福祠（又名百姓廟）參拜，完成上香、奠酒、化寶等儀式後，大隊便出發到中環碼頭搭船入長洲。



雨下巡遊



抵達長洲後，李博士與何麗全即帶領信眾急步行至北帝廟。甫入廟，大家又逐一合十雙手跪拜，蘇康、呂良偉亦禮貌地脫下太陽眼鏡，再次誠心上香、祈願、化寶，恭請北帝駕臨繞境巡安。隨後，現場工作人員把北帝金身抬上轎，眾人同心協力將轎推出長洲大街再上船，即使沿途落住毛毛雨都未有擔遮，專心一意做好儀式。上船後，每人獲派發一杯碌柚葉水，在北帝鑾駕環繞香港海岸線巡遊祝聖期間，大家就將手持的碌柚葉水撒向大海。據李博士表示，各區共13間廟宇亦於同一時間敲鐘、點燈，同步向諸神祈願，他說：「希望將民間流傳的驅瘟蕩疫祈福儀式復刻，為社會祈福，大家同心協力抗疫抗災。」



年尾挑戰



至傍晚5點左右，順利完成整個儀式後，一行人便把北帝金身送回長洲北帝廟。事後，問到疫情何時會緩和？李博士表示因下月21日會再出現日環蝕，預料未來有第二、三波疾病爆發，「6月21日前後再有波幅，但應該冇第一次大，之後香港同中國會漸趨平穩，希望疫情7、8月減退；而12月中後會有一次日全蝕，但發生喺美國、歐洲，所以好擔心美國疫情能否控制，俄羅斯可能會成為呢個病毒嘅宿主，加上季節逆轉變成澳洲冬天，希望澳洲嚴守到，可能亞洲變為比較安全。」並謂要注意美國經濟、恐怖襲擊及總統連任後出現的問題，「根據歷史及統計，總統肺炎病逝、心臟病等都喺重複嘅年份，希望特朗普吉人天相，唔會影響到香港金融體系。」



採訪：李維隆、譚壹致