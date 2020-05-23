恨生仔添前世情人 楊洛婷積極「辦大事」

剛過39歲生日的楊洛婷昨日出席活動時大讚老公黃天翱好Sweet，生日當天安排在酒店慶祝，最開心泳池重開了可以暢泳，原本是過二人世界，但隔天又掛住女兒，叫家傭帶囡囡過來游水，還忍不住叫老公早點起身一齊玩。楊洛婷笑言現在較喜歡三人世界，囡囡十分黐老公，她則黐住囡囡，早前父女檔一齊拍廣告，她則化身「阿四」為他們打點。



她指女兒現在兩歲，都是時候認真「辦事」造人，希望也能添個兒子做前世情人，多個兒子亦不擔心會錯過女兒的成長，但生仔都要順其自然。疫情下少咗工作，故楊格婷愛上行山，帶埋兩歲女行足6公里，又表示宅在家中已肥了5磅，是時候Keep fit了。



