茱莉亞羅拔絲響應呼籲 停更新社交網分享疫情

截至今日，美國確診新冠肺炎的數字達到162萬，死亡人數9.6萬，雖然每日新Case已跌至3位數，但疫情仍然唔可以輕視，一眾美國影視歌星如茱莉亞羅拔絲、曉治積曼及彭妮露告絲等均響應PassTheMic網上運動，即騰出網上空間，停止更新社交網，將社交平台借畀美國國家過敏和傳染病研究所主管Dr. Anthony Fucci與一眾醫護專業人士分享疫情及提供防疫資訊。



昨日，茱莉亞羅拔絲跟Anthony對話，後者提到社交距離對抗疫好重要，亦呼籲市民必須時刻保持警惕，並指就算疫情之後控制到亦不會跟以往一樣。



