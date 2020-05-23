湊女陪玩無難度 梁詠琪最煩三餐定菜單

梁詠琪（Gigi）到電台為網上版新碟《PRELUDIO》宣傳，她稱公司將於6月初為她推出限量幾千隻實體特別版唱片，正接受預訂，反應好亦不會加印。Gigi期待與粉絲聚會，並計劃舉行網上音樂會。



疫情下有家長要長時間對着子女感煩惱，Gigi笑稱女兒出世後經常陪着她，故已習慣，但每晚女兒Sofia也會問她明天節目，女兒很期待而令她有壓力，幸好女兒算易滿足，只要給一張畫紙和畫筆，便可玩一個鐘，曾試過母女一起畫櫃和浴簾。Gigi尷尬表示，最煩反而決定每日三餐菜單，好彩老公和女兒都易養，習慣清淡素食。她說：「過往間中會出街食飯，但剛過去整個月只在家中吃。」問到有傳古天樂與曾志偉將開戲救同業，Gigi也想參與，「當然好，如籌款，幫戲院有戲播，幫同行有戲做，義務性質都會做，好多同行失業，幫到同行便幫。」



