質疑男友同助手搞一次就生B 林雅詩哭訴已死心

林雅詩（Grace）的經理人兼男友馬天樂被揭一腳踏兩船，與女助理育有3歲兒子，日前她更被影到與男友在醫院似有爭執。Grace昨日現身拍廣告，見到她左手戴上護臂，未見馬天樂同行。她表示畀男友呃了3年仍好嬲，雖然未準備好開工，但不想影響工作。問到與馬天樂關係，她說：「其實唔知係咩關係，工作上有聯絡、有嘈交。」受盡情傷的她已3日無法吃睡，至於入醫院一事，Grace思考良久才表示是自己身體問題，不關男方事。但追問下她又指因發脾氣時撞到扭親，男方陪她到醫院。談到男友與女助理關係，Grace忍不住邊講邊喊，聲稱接受不到男友解釋，因他們嘈交男友就向女助理傾訴而搭上，「當時我們一齊，他承認過有一次關係，但一次就有小朋友？（有驗DNA？）他說沒有，我都唔明點解，我知道女助手仍喜歡他，但她又祝我幸福快樂。」暫時她未知如何解決，又指男友有求她，但自己已死心，不知應否抽身，「咁做啱唔啱？我都不知道，是否要成全他們一家人。」



