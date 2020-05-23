不甘被屈偷走 陳瀅展示「出關」短訊求清白

5月7日出po話告別加拿大回港的陳瀅（Jeannie），日前趁「520」跟好友蔡思貝、何雁詩、陳嘉寶、賴慰玲及吳嘉熙見面，不過卻被質疑未滿「14日強制隔離令」便偷走外出和好友飯敍！事緣陳瀅於5月8日在IG的限時動態上載多張照片，顯示身在亞洲博覽館接受深喉唾液檢測。照計算，5月22日才可自由外出。陳瀅對偷走指控啼笑皆非，還提供通知她「出關」短訊給本報作證說：「我點會咁蠢呀，梗係唔會犯啲咁低級嘅錯誤啦，我好認真咁去對待疫情，而且一直有手帶及視像監控住，總之肯定居安抗疫呢14日內冇出過去。其實我5月2日一早返咗香港，只不過落機好攰，所以遲咗po圖文，我5月16日一早可以『出關』，真係偷走仲咁張揚，搏畀人拉咩！」



