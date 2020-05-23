﻿男客意淫留言撩供另類服務 黃榕拒受高價私人教健身

喺新冠肺炎疫情下，禁止8人以上聚集嘅「禁聚令」再延長至6月4日，靠開班教操蜜桃臀及腹肌嘅黃榕，手停口停咗幾個月，就算健身室重開，每堂學員唔可以超過7人，收入大縮水！雖然要節衣縮食，但39歲的黃榕強調唔會行歪路賺錢，她谷氣表示曾有男人私訊她，除向她大講超意淫說話外，還希望付高薪請她上門私人教授健身，黃榕決絕Say No：「除咗驚，我都唔係賺呢種錢嗰啲人囉！」



黃榕日前穿上熒光黃色運動Top加緊身運動長褲去觀塘海濱公園做戶外瑜伽，期間做出多個肢體平衡、彎身及伸展動作，就算邁向40歲，擘髀做大字馬、一字馬及單腿撐直等全部冇難度。因為日日做運動，黃榕三圍Keep住32C、23、33，「做戶外運動最好，唔使錢，有時會帶埋貴婦狗落公園，當佢係啞鈴咁舉，佢都有成5.6 kg，好有肉地。」因為長時間操練，黃榕有晒馬甲線、人魚線、六嚿腹肌同蜜桃臀，原先今年4月會再挑戰香港健美小姐大賽圓冠軍夢，但已延至10月。



唔做不德道交易



因為之前所有內地登台及健身班全部取消，黃榕損失最少6位數字收入，即使o依家主持面包台嘅節目《榕走脂肪》，仲陸續教返班，但每班學員人數受限制，收入少咗大半，「我只得私人健身教練牌，申請唔到政府嘅抗疫基金，唯有食同住都黐屋企人，期望政府盡快派發一萬蚊，對我嚟講都可以使好耐，除咗車費平日都冇乜支出，連飯都喺屋企食。」提到會否考慮轉做上門私人教授，黃榕就耍手擰頭話驚驚：「有個外籍男及23歲嘅O靚仔私訊提出過，佢哋願意畀多雙倍錢及車資，但有附帶條件，外籍男本身喺我公司上堂，但佢想我着高跟鞋同埋低胸啲，上門教佢，又好想上完堂幫佢按摩，至於個O靚仔就有露骨留言，我完全冇一刻心動要賺呢啲錢，我都唔係賺呢種錢嗰啲人。」



唔介意再俾人呃



對於近排娛樂圈湧現大批賤男如羅志祥、馬天樂及黎振燁，拍過無數次拖的黃榕對此零感覺，因為佢以往嘅男朋友全是賤男：「拍拖以嚟未遇過好男仔，個個都係賤男，不論有錢、冇錢、靚仔、唔靚仔全部都花心，貪新忘舊，因為男人本性係花心，見一個愛一個係家常便飯，所以自己睇得好開，唔介意再俾人呃，o依家開心最重要，最緊要有大隻靚仔『小鮮肉』陪我做運動，唯一真係接受唔到男朋友瞞住我做多人『運動』囉，好污糟，好嘔心！」黃榕表示以前年幼無知，對拍拖好有幻想，雖然拆穿前有質問過對方(唔想開名講)，但佢唔承認，咁我就相信佢，直至爆片爆相，轟動全港我先知道，不過當時經已分咗手，但仍好唔開心，覺得佢好dirty。」



採訪：方騫平 攝影：李維隆



