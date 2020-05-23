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2020-05-23 列印
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2001年

同張致恒秘密拍拖半年，但男方突然玩失蹤，目前Steven已成家立室。

2008年

跟陳冠希拍拖，更願意為他隨傳隨到。

2014年

愛上大隻仔魏焌皓，但對方「玩完即棄 」。

2014年

秘撻樂壇有米新人郭承匡，爆出姊弟戀後即分手。

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