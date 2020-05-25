海外影展首度封影后 ﻿溫碧霞﻿﻿失望金像獎未獲提名﻿

溫碧霞（Irene）早前憑電影《墮落花》，首度奪得「愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節—最佳女主角」，她坦承獲得國際的肯定是個很大鼓勵，不過對於電影未能獲得「香港電影金像獎」提名感到失望。談到戲中跟陳漢娜的咀戲，Irene直言起初確實尷尬，但好快投入角色，她更大讚陳漢娜表現專業，有自己年輕時的影子。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Ken Ng 場地：英皇戲院(尖沙咀iSQUARE)



今次電影 Irene跟新班底合作，好似導演李卓斌及幕後團隊，她感覺他們對電影好有火好有心。至於戲中演她妹妹，跟她有不少對手戲的陳漢娜，她更加有讚冇彈，「見到佢會諗起我細個，我細個係比較文靜同埋唔係好出聲，但係又好知道自己做乜，同埋係好有信心嘅女仔，見到佢時有好多感覺好似我細個嘅時候，我同佢演戲好有feel，都係好nature，出嚟感覺兩個唔似做緊戲，你覺得佢哋生活緊。」雖然跟陳漢娜好夾，但初次跟女對手拍咀戲， Irene都覺尷尬，「我都好尷尬，我都係第一次同女仔錫，其實開頭拍大家都有啲尷尬忍唔住笑，但係好快投入咗，出嚟感覺好自然。」



電影除了令 Irene首度封影后，還入圍5個海外影展，可惜在香港成績未見突出，在香港電影金像獎慘交白卷，Irene也感不值，「金像獎係有啲失望，因為事實上呢部戲好多人睇完都有好好口碑，外國嘅影展都得到一啲成績，譬如攞咗個最佳女主角，嗰日我聽到呢個消息，我真係好開心，因為愛爾蘭呢個影展，我嘅對手係好多國際電影，我哋係唯一一部入圍嘅香港電影，仲要得到女主角，嗰個成功感更大，人哋唔會因為畀面你係邊個，人哋純粹睇部戲，發覺呢個角色好睇做得最好，我嗰種滿足感係好大，會好surprise，亦係一個好大好大嘅鼓勵。但唔緊要啦，我會繼續努力嘅，而事實上最緊要係啲口碑，同埋o依家已經入咗咁多個影展，好戥成隊team開心。」封后後， Irene坦承令自己信心大增，「不嬲我自己做嘢都好有信心，但攞完獎我覺得對自己更加有要求，更加要拍更多好嘅戲。」



