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米雪爆劉松仁好愛惜身體

2020-05-25 列印
■米雪與麥包出席活動。
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　　劉松仁早前被指中風，身形消瘦很多，米雪日前和松哥飯聚，並在社交網分享合照，米雪在活動上被問到松哥的身體狀況，她否認松哥中風傳聞，指對方執導的音樂劇早前公演時，在後台不小心跌倒，所以才有點行動不便：「他很愛惜身體，醫生叫他慢慢行就慢慢行，我們久不久就見面，又一齊練氣功，他精神很好，我之前跑步弄傷腳，醫生叫我休息幾個星期，但我休息三日就再跑，雖然還在痛，但沒有理會。」

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