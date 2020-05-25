黃翠如𢱑清宿便產品贊助

黃翠如在電視城為劇集《七公主》開工，她在劇中飾演律師，有很多很長的對白，又有不少鬧交戲，問到有沒有煲滋潤湯水養聲？她笑言沒有，剛才見到好友唐詩詠帶了紅棗水回來，對方不肯分給她飲之餘，還用她的化妝品，「但她都帶給我一樣綠色健康食品，對清宿便很有效，她在另一套劇要露腰，我就常穿緊身褲，都有清宿便的需要，希望會有贊助商贊助啦。」蔣家旻日前大讚蕭正楠很有幽默感，黃翠如笑指大家不要告訴蕭正楠，以免他會驕傲。



