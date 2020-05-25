疫情緩和即放縱聚集 JW脫罩陪有米男友會兄弟

早前本港新冠肺炎病例維持「零確診」超過20日，疫情看似稍為緩和，本月8日政府也落實放寬「限聚令」，聚集人數由不可多於4人增至8人。有見及此，上月才跟卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan）戴晒口罩外出的JW（王灝兒）， 本月初就約多幾個老友重臨數碼港公園放狗，不過今次逗留的短短1個鐘內，二人都超Free冇戴口罩，似乎有點鬆懈喎！



採訪：張詠森



抗疫期間，經常留喺室內打乒乓波的JW，本月初見疫情暫時緩和終於靜極思動，約Friend食飯、露營、出海，有次仲幸運地同海豚喺大海中暢泳，真係羨慕死人！而繼上月中被本報拍攝到同男友去數碼港公園放狗後，日前JW又同男友去同一地點放狗，不過今次他們就約埋三五知己Gathering。



保持距離



當日下午4時許，JW與男友Tarzan就帶同兩隻愛犬Cassi和Mallow到達公園會合朋友，到埗後，其中一名友人問兩人點解咁晏？他們解釋：「好塞車呀。」雖然專家不斷提醒各界切勿鬆懈，市民應該繼續做好防疫措施，但現場所見，上月仍乖乖戴口罩的二人此次卻完全零防護，在口罩、面罩、掛頸空氣淨化機……乜都冇的情況下，殺入遍佈人群的公園內，非常勇猛！不過，可能自己都驚冇遮冇掩易感染，JW大部份時間都遠離朋友堆，一個人坐在野餐墊上服侍Cassi。



身痕狂𢱑



餵飽「主子」後，JW才大力啜乾杯凍咖啡解暑，再行去Join番男友仔。而抗疫期間陪Tarzan密密食的她，亦儼如中了「不瘦降」一樣，體態愈來愈有福氣，她甫企起身，一雙脹卜卜大腿即無所遁形，更似有加碼跡象！相信貼住塊草皮坐的她俾蚊叮，搞到JW一路行一路乸埋口面狂𢱑左手，跟男友傾偈時仲𢱑到上頭殼頂，真係隔個住個Mon都覺得痕！吹多兩句水後，大家就開始收拾東西離開，JW負責拖狗仔，而Tarzan負責拎地蓆，二人逗留約1小時便火速駕車回家，咁嘅時勢梗係Stay home安全啲啦！