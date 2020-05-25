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愛得高調

2020-05-25 列印
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　　拍拖3年多的JW和Tarzan感情穩定，更一度傳出婚訊，雖然JW否認，但二人早已見過家長，更不時於社交網放閃，好似前日Tarzan就於女友Ig Po下留言，大讚JW「真人高過上鏡好多」。
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