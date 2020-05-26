讚林保怡係好監製 黃溢濠岑珈其捱窮拍劇

林保怡除了在ViuTV愛情懸疑新劇《歎息橋》中擔正男主角外，仲處男擔任監製。演員岑珈其及黃溢濠異口同聲大讚呢位「新晉」監製相當專業：「佢會親自現場監督，同我分析角色，感覺啱就做，任我發揮，好舒服。」採訪：方騫平



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場地：How Food Fatory



劇中岑珈其演伍詠薇的絕症兒子，所以好細個經已睇得好化，而對手係成年版角色嘅前輩演員林保怡、周家怡及陳奐仁等，因為係羅生門事件，透過每集「焦點角色」嘅主觀角度，往往一場戲演兩、三個版本，作為演員感到好過癮，珈其說；「戲內林保怡係我老闆，戲外佢係好nice嘅監製，我哋會互相爆肚，睇吓對方接唔接得住，好彩過到關。佢成日話太緊張會唔自然，而我留意到，每次埋位前，佢都會用道具手機上網，放鬆心情。」



至於黃溢濠演中學生，同談善言、陳健朗有糾纏不清的三角關係：「喺前輩身上學會平衡，有創作之餘，要好自然。」提到兩人演過多套高質劇集，如《火速救兵IV》，但收入和知名度卻唔多，岑珈其自言唔失望：「呢個係做演員目標，咪要再努力啲，希望做到有人認識自己為止。其實只要觀眾記得角色，足以證明我有下苦功。」溢濠就話有觀眾認識係bonus，最重要係做好套劇，兩人更強調好愛演戲，唔怕捱更抵夜，收入微薄！珈其好記得拍《火速》，喺冬天演一幕行山被困戲，現場要營造十號風球、橫風橫雨效果，雖然真係凍到癲，但就好刺激，連陪同拍攝嘅職業消防員都大讚他有非一般人可承受嘅耐力。