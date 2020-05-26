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再傳婚變後首現身 周迅笑容滿面睇畫展

2020-05-26 列印
■周迅專注的睇畫，似未受離婚傳言影響。
■左起：楊丞琳、潘瑋柏和蔡依林飯聚，被指少了小豬。
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　　45歲周迅近年屢傳與閃婚六年的美籍華裔男星高聖遠鬧婚變，日前更因高聖遠刪除社交網上所有關於周迅的發帖，惹起外界猜測二人隨時宣佈離婚。對於婚變傳言二人照例無回應，前日周迅被拍到在杭州出席畫展活動，再傳婚變後首度現身，言笑甚歡似未受離婚傳聞影響。

　　另外，楊丞琳前晚相約圈中老友潘瑋柏和蔡依林開心飯聚，在社交網晒天王、天后合體照。有網友心水清記得昔日他們不只三人聚會，「飯腳」還有小豬羅志祥，笑指合照還欠一個人，掀起其他網友加入話題。
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